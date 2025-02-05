Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde otomobil, kamyon ve kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 1 sürücü yaralandı.

Kaza, D-130 kara yolu Ereğli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Y.'nin kontrolündeki 34 EIK 509 plakalı lojistik firmasına ait kamyon, O.D. idaresindeki 41 ALS 800 plakalı otomobile çarptı. Bu sırada duramayan A.K. hakimiyetindeki 34 ZJ 397 plakalı kamyonet de kamyona arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü A.K. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ