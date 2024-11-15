Üye Girişi
Haberler

Kocaeli'de Zincirleme Kazada Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de Zincirleme Kazada Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada, bir otomobilin durması sonucu arkasından gelen araçların çarpmasıyla motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana gelen zincirleme kazaya karışan araçlardan birine çarpan ve ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastaneden tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında D-100 kara yolunun Derince 44 Evler mevkisinde meydana gelmişti. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 07 LBA 88 plakalı otomobil bilinmeyen bir sebeple durdu. Arkasından gelen 34 KKA 570 plakalı araç da duran otomobile çarptı. 41 GS 125 plakalı otomobil de duramayarak kazaya karıştı. Otomobil sürücüleri kazayı yara almadan atlattı.

Bu kazadan kısa bir süre sonra Ümit Güney'in (27) kullandığı motosiklet, 41 GS 125 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Güney hayatını kaybetti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat'tan çıkış yakındır

Şimşek, kamuoyunun merakla beklediği soruya net yanıt verdi: Çıkış yakındır

 İki genç kızın silahla vurularak öldüğü olayda sır perdesi aralandı

İki kızın evde ölü bulunduğu facianın arkasından kahreden detay çıktı

 Ev hapsi cezasına çarptırılan Serdar Ortaç, 25 milyon liradan oldu

Serdar Ortaç'ın kaybettiği para öyle böyle değil
Bebeğini tiner içirerek öldüren anne, suçu ablasına atmış

Bebeğini tiner içirerek öldüren annenin rezilliği bununla da sınırlı değil
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

1992 Barcelona Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak Türkiye'nin olimpiyat madalyası alan ilk kadın sporcusu olan Hülya Şenyurt hangi branştır? Hülya Şenyurt hangi branşta madalya kazandı? Hangisi Neşet Ertaş'ın türkülerinde geçen bir söz değildir? Yalı Çapkını 83. bölüm tek parça HD izle! Yalı Çapkını SON BÖLÜM izle! Mike Tyson Jake Paul maçı bu gecemi, yarın gece mi? Arka Sokaklar SON BÖLÜM tek parça full HD izleme linki ( 691. bölüm)! Rumca salyangoz ne demek? Türkçeye Rumcadan geçen salyangoz kelimesinin kökenin anlamı nedir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Mike Tyson Jake Paul kim kazandı? Mike Tyson kazandı mı? Mike Tyson Jake Paul maçı ödülü ne, kaç milyon dolar (80 milyon dolar)? Ekim 2024'te Hollanda'da LAM Müzesi'nde sergilenen ve hangisi gibi görünen sanat eserleri bir müze çalışanı tarafından çöp zannedilerek çöpe atıldı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.