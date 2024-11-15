Kocaeli'de Zincirleme Kaza: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 3 aracın karıştığı kazadan yaklaşık 5 dakika sonra olay yerine gelen motosiklet, duran araçlardan birine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında D-100 kara yolunun Derince 44 Evler mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 07 LBA 88 plakalı otomobil bilinmeyen bir sebeple durdu. Arkasından gelen 34 KKA 570 plakalı araç da duran otomobile çarptı. 41 GS 125 plakalı otomobil de duramayarak kazaya karıştı. Otomobil sürücüleri kazayı yara almadan atlattı.

Bu kazadan yaklaşık 5 dakika sonra sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet, 41 GS 125 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ