Kocaeli'de Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

D-100 kara yolunun Kocaeli geçişinde gece saatlerinde kamyon ve iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Uzunçiftlik Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. idaresindeki 03 NA 411 plakalı kamyon, Ş.M.'nin kontrolündeki 54 KR 899 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil de B.K'nın sürücülüğünü yaptığı 41 BK 479 Citroen marka otomobile, ardından da bariyerlere çarptı. Kazada 54 KR 899 plakalı otomobilde sürücü Ş.M. ile 3 yolcu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ