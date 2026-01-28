Haberler

TEM'deki zincirleme kaza trafiği durma noktasına getirdi

Güncelleme:
Kocaeli TEM Otoyolu Gültepe Tüneli'nde yol çalışması nedeniyle oluşan yavaş trafik sonucu meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. İki tır ve bir tanker karıştı, İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kocaeli'de TEM Otoyolu Gültepe Tüneli'nde yol çalışması nedeniyle yavaşlayan trafikte 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. İki tır ve tankerin karıştığı kazada uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, Otoyolun İstanbul istikameti Gültepe Tüneli içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tünel güzergahında devam eden yol çalışması nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlanıyordu. Daralan yol sebebiyle yavaşlayan ve zaman zaman durma noktasına gelen trafikte, A.E. yönetimindeki 34 TS 1685 plakalı tanker, önünde yavaşlayan araçları fark edemeyerek duramadı. Süratle gelen tanker, önünde seyir halinde olan B.K. idaresindeki 27 SG 412 plakalı Mercedes marka tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan tır da önünde bekleyen 80 FS 485 plakalı bir diğer Mercedes marka tıra çarptı.

Zincirleme kazada, tankerin sürücüsü A.E. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan A.E., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.

İstanbul yönünde uzun kuyruklar oluştu

Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde trafik akışı bir süre durma noktasına geldi. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından trafik normale döndü.

"Karayollarının yol çalışması vardı tünel içerisinde"

Kazanın oluş anını anlatan İbrahim Şeker, "Karayollarının yol çalışması vardı tünel içerisinde. Araçlar yavaşladı. Sonra bir ses duydum, arkadaşın aracına çarptı, o da bana çarptı. Böylelikle meydana geldi kaza" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
