Trump: Ukrayna, NATO'yu unutabilir

Zelenskiy'nin en büyük hayaliydi, Trump kapıları kapattı: Unutsun
DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak

Öcalan'ın tarihi çağrısı için saat verildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ayaklarını denk al' çıkışına CHP'den zehir zemberek yanıt

Erdoğan'ın "Ayaklarını denk al çıkışına" zehir zemberek yanıt
ABD'de yumurta krizi! Fiyatlar 2 katına çıkınca Türkiye'den ithalata başladılar

Fiyatlar iki katına çıkınca Türkiye'nin kapısını çaldılar

Kocaeli'de Zehir Tacirlerine Operasyon: 4 Tutuklama

Kocaeli'de Zehir Tacirlerine Operasyon: 4 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 5 ayrı adreste yapılan aramalarda 219 gram uyuşturucu madde, bir ruhsatsız tabanca ve nakit para ele geçirildi. 4 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de zehir tacirlerine yönelik 5 ayrı adrese yapılan operasyonda 219 gram madde, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 bin 560 TL nakit para ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Derince Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri Derince ilçesinde 5 ayrı ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramada; 5 parça halinde toplam 219 gram uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şüphelilerin üzerlerinden 4 bin 560 TL nakit para ele geçirildi. Yakalanan 5 şüpheliden K.K., E.Y., B.G. ve C.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Hizmet dökümünde bu harf olanlar yandı! Emekli maaşları iptal ediliyor
img

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ını görenler tanıyamıyor
img

Modelin sahil çekimi dalga sürpriziyle felakete dönüştü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Satış gerçekleşmeden kabus görmeye başladılar: Türkiye'yi durdurmamız imkansız

Satış gerçekleşmeden kabus görmeye başladılar
Gossip Girl dizisiyle tanınmıştı! Oyuncu Michelle Trachtenberg evinde ölü bulundu

"Gossip Girl" dizisinin yıldızı, evinde ölü bulundu
Kripto para yatırımcısı, 500 dolar kaybettikten sonra canlı yayında intihar etti

Kripto para yatırımcısı, canlı yayında intihar etti
Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor

Ortalık yangın yeri! Bütün ülke Arda'yı konuşuyor
MHP'li İzzet Ulvi Yönter, Sedat Peker'in yaptığına duyarsız kalamadı

Bahçeli'nin sağ kolu Sedat Peker'in yaptığına tepkisiz kalamadı
MasterChef Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı

Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.