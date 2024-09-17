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Kocaeli'de Yükü Ağırlığı İle Yan Yatan Kamyon Uçurumdan Kurtuldu

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yükün ağır gelmesi sonucu yan yatan damperli kamyon, sürücüsünün zamanında müdahalesi ile uçurumdan son anda kurtuldu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yükün ağır gelmesi sonucu yan yatan kamyon, uçurma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu.

Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki mezarlık arkasındaki hafriyat döküm çalışmalarının devam ettiği şantiye alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 41 RD 533 plakalı damperli kamyon, yükün ağır gelmesi sonucu yan yattı. Üzerindeki yük ile birlikte yan yatan kamyondan inen sürücü, dışarıya çıkarak yardım istedi. Yolun diğer tarafında yaklaşık 80 metrelik uçurum bulunan kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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