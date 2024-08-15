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Kocaeli'de Yolda Yürürken Bacağı Mazgala Sıkışan Genci İtfaiye Kurtardı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yolda yürüyen bir gencin bacağı mazgala sıkıştı. İtfaiye ekipleri, gençin ayağını kurtarmak için çalışma başlattı ve başarılı bir şekilde gencin ayağını kurtardı.

Kocaeli'de yolda yürürken bacağı mazgala sıkışan genci itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Körfez ilçesi Kışladüzü Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen gencin bacağı mazgala sıkıştı. Bacağını çıkarmaya çalışsa başarılı olamayan genç ve arkadaşları itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, gencin ayağını kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin dikkatli çalışmasıyla mazgal demirleri genişletilerek gencin ayağı kurtarıldı.

Gencin ayağının mazgala sıkıştığı anlar arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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