Kocaeli'de Yol Çöktü, Otomobil Çukura Düştü
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde seyir halindeki bir otomobil yolun bir kısmının çökmesi sonucu oluşan çukura düştü. Olayda maddi hasar meydana geldi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde seyir halindeki bir otomobil yolun bir kısmının çökmesi neticesinde oluşan çukura düştü.
Olay, D-100 yan yol 95 Evler sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol çalışması yapılan ardından kapatılan yolun bir kısmında yağış sonrası çökme meydana geldi. Seyir halindeki 41 R 4200 plakalı otomobil ise oluşan çukura düştü. Maddi hasar meydana gelen otomobil bölgeye gelen ekiplerce çıkartıldı. Oluşan çukur belediye ekiplerince dolduruldu. - KOCAELİ