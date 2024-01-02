Kocaeli'de Yol Çöktü, Otomobil Çukura Düştü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde seyir halindeki bir otomobil yolun bir kısmının çökmesi neticesinde oluşan çukura düştü.

Olay, D-100 yan yol 95 Evler sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol çalışması yapılan ardından kapatılan yolun bir kısmında yağış sonrası çökme meydana geldi. Seyir halindeki 41 R 4200 plakalı otomobil ise oluşan çukura düştü. Maddi hasar meydana gelen otomobil bölgeye gelen ekiplerce çıkartıldı. Oluşan çukur belediye ekiplerince dolduruldu. - KOCAELİ