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Kocaeli'de yol bakım çalışması sırasında işçiye araç çarptı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yol bakım çalışması yapan bir işçi, aracın çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yol bakım çalışması yaptığı esnada aracın çarptığı işçi yaralandı.

Olay, Yavuz sultan Selim Mahallesi Mevlana Caddesi Körfez Devlet Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol bakım çalışması yapan R.S isimli işçiye sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen araç çarptı. Kazayı fark eden Körfez Devlet Hastanesi çalışanları sedye ile R.S.'yi hastaneye götürdü. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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