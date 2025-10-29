Haberler

Kocaeli'de Yıkılan Bina Anı Güvenlik Kamerasında

Kocaeli'de Yıkılan Bina Anı Güvenlik Kamerasında
Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki 6 katlı binanın yıkılma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Enkaz altında kalan 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı, diğer aile üyeleri için arama çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde enkazında 2 çocuğun cansız bedenine ulaşılan binanın yıkılma anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde altında eczane bulunan 6 katlı binanın yıkılma anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde binanın büyük bir gürültüyle yıkıldığı ve hemen ardından etrafı yoğun bir toz bulutunun kapladığı görülüyor. Görüntülerde çökmenin ardından vatandaşların olay yerine doğru koştuğu anlar da yer alıyor.

Enkaz altında kalan 5 kişilik Bilir ailesinden Muhammed Emir'in (12) ve Nisa'nın (14) cansız bedenine ulaşılmış, ailenin büyük kızı Dilara (18) ise sağ olarak çıkarılmıştı. Baba Levent (44) ve anne Emine Bilir'i (37) arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. - KOCAELİ

