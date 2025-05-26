Kocaeli'de Yer Meselesi Nedeniyle Abi Kardeş Arasında Tartışma: Bir Kişi Ağır Yaralı

Kocaeli'de Yer Meselesi Nedeniyle Abi Kardeş Arasında Tartışma: Bir Kişi Ağır Yaralı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde abi ve kardeş arasında çıkan tartışma sonucu, kardeş tüfekle vuruldu. Olayın ardından bir kişi kaçtı ve sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yer meselesi sebebiyle abi kardeş arasında çıkan tartışmada kan aktı. Abi, tüfekle vurduğu kardeşini ağır yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Olay, Yenişehir Mahallesi Sağol Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre İ.K. ile F.K. isimli iki kardeş arasında yer meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle F.K., tüfekle kardeşi İ.K'ye ateş açtı. İ.K. kanlar içinde yerde kalırken, F.K. ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İ.K'ye yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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