Kocaeli'de Yemek Sofrasında Cinayet

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişi, birlikte yemek yediği arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Yavuz Selim mahallesi Sağlık sokakta meydana geldi. İddiaya göre S.Ş ile Zafer Ateş birlikte yemek esnada, henüz öğrenilemeyen sebepten dolayı ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.Ş., Zafer Ateş'i bıçakladı. Göğsünden yaralanan şahıs, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Derince Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, zanlıyı Esentepe'de ablasının evinde yakalayarak gözaltına aldı. Cinayet ile ilgili inceleme devam ediyor. - KOCAELİ