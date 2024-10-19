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Kocaeli'de Yaya Geçidinin Olmadığı Yerden Geçmeye Çalışan Yaşlı Adam Ağır Yaralandı

Kocaeli'de Yaya Geçidinin Olmadığı Yerden Geçmeye Çalışan Yaşlı Adam Ağır Yaralandı
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Kocaeli D-130 Karayolu'nda yaya geçidinin olmadığı yerden karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yaşlı adam, bir panelvan aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli D-130 Karayolu'nda yaya geçidinin olmadığı yerden karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam, panelvan aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, Gölcük ilçesi D130 Karayolu Karaköprü Mahallesi üstgeçit altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinin olmadığı yerden karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama, Mehmet E. idaresindeki 41 ANK 997 plakalı Opel marka panelvan araç çarptı. Kazada ismi öğrenilemeyen yaya ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıya ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Araç sürücüsü Mehmet E., "Üst geçit olmasına rağmen yaya alt geçitte karşıma çıktı. Frene bastım ama fayda etmedi, durumu kritik" dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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