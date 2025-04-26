İran'da patlamadan sonra çıkan yangın söndürülemedi: 8 ölü, 750 yaralı

Komşu felaketi yaşıyor! Patlamadan sonra çıkan yangın söndürülemedi
İmamoğlu için alınan bantlı önleme İBB'den dikkat çeken savunma

İmamoğlu için alınan bantlı önleme İBB'den dikkat çeken savunma
Özel'den Bakan Tekin'e 'başörtüsü' yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP'dir

Bakan Tekin "Çıksın açıklasınlar" dedi, Özel güvence verdi
Bakan Işıkhan: Belediyelerin 196 milyar borcu var

Belediyelerin toplam borcu dudak uçuklattı

Kocaeli'de Yaya Geçidinde Otomobilin Çarpması Sonucu Kadın Yaralandı

Kocaeli'de Yaya Geçidinde Otomobilin Çarpması Sonucu Kadın Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçerken otomobilin çarptığı kadın hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi, ancak kadın hastaneye gitmeyi reddetti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçerken otomobilin çarptığı kadın hafif yaralandı.

Kaza, Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isteyen Ö.S. isimli kadına, K.K idaresindeki 34 DD 7698 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Ö.S., hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadını ambulansa alarak kontrollerini yaptı. Kadın hastaneye gitmeyi reddetti.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.