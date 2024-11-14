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Kocaeli'de Yangında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sabah saatlerinde çıkan yangında 40 yaşındaki Muhammet Ali Alma yanarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak içeri girdiklerinde Alma'nın cansız bedenine ulaştılar. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın çıkan evde hayatını kaybetti

Evde yangın çıktı, mahsur kalan kişi öldü

İtfaiye söndürme çalışmasını tamamladı: 40 yaşındaki adamın cansız bedeni çıktı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir evde çıkan yangında 40 yaşındaki Muhammet Ali Alma yanarak hayatını kaybetti.

Yangın, sabah saat 05.30 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi, Şahin Sokak üzerindeki 4 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Yangını fark edenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından içeride bir kişinin cansız bedeni ile karşılaşıldı. Yapılan incelemede içeride hayatını kaybeden şahsın, eşinden bir süredir ayrı yaşadığı öğrenilen Muhammet Ali Alma'ya ait olduğu belirlendi.

Oğlunun hayatını kaybettiğini öğrenen ve bir alt katta oturan baba Bahattin Alma, fenalaştı. Fenalaşan baba, sağlık ekipleri tarafından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammet Ali Alma'nın cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'de Yangında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT GÜRENÇ - 3.Sayfa
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