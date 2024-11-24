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Kocaeli'de Yangın: Muz Yüklü Tır Alev Alev Yandı

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Anadolu Otoyolu Kocaeli geçişinde seyir halindeyken yanan muz yüklü tır, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olay sonrası araçtan geriye sadece demir yığını kaldı.

Anadolu Otoyolu Kocaeli geçişinde alev alev yanan muz yüklü tırın çekici bölümünden geriye demir yığını kaldı.

Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Tepetarla mevkiinde seyir eden S.G. idaresindeki muz yüklü 07 BRS 135 plakalı tırın motor kısmı birden alev aldı. Kısa sürede alevler tırı sararken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri alev alev yanan tırı söndürmek için seferber olurken, jandarma ekipleri yolu ulaşıma kapattı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürülürken, otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Yangının ardından tırın çekici bölümünden geriye demir yığını kaldı.

Yangına ilişkin inceleme devam ediyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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