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Kocaeli'de Yangın: Komşu Balkondan Atlarken Anbean Kaydedildi

Kocaeli'de Yangın: Komşu Balkondan Atlarken Anbean Kaydedildi
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir dairede çıkan yangın sırasında, yardıma giden komşunun balkondan atlayarak kurtulma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, daire kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5 katlı binanın 1'inci katındaki daire alevlere teslim oldu. Yardım için daireye giren gencin balkondan atladığı anlar, anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Kozluk Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.U'nun ikamet ettiği dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sardı. Yangını fark eden Ozan U'nun ismi öğrenilemeyen komşusu, yardım için daireye girdi. O.U. evden çıkarken, komşusu ise balkondan atlayarak kurtuldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken daire kullanılamaz hale geldi. Balkondan atlayan gencin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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