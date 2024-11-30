Kocaeli'de Yangın İhbarı, Boş Ev ile Sonuçlandı
İzmit ilçesinde bir vatandaşın duman gördüğü ihbarı üzerine itfaiye ve diğer ekipler yangın olabileceği düşüncesiyle harekete geçti, ancak boş evde yangın olmadığını belirledi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yangın ihbarıyla harekete geçen ekipler, boş ev ile karşılaştı.
İlginç olay 22.30 sıralarında Gündoğdu Mahallesi İmamoğlu Sokak'ta meydana geldi. Bir dairede duman gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri boş olduğunu ve yangın çıkmadığını belirledi. Gerekli incelemelerin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. - KOCAELİ