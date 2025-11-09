Haberler

6 kişinin öldüğü yangınının ilk anlarına ait görüntüler ortaya çıktı

6 kişinin öldüğü yangınının ilk anlarına ait görüntüler ortaya çıktı
Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki parfüm dolum tesisinde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Yangının başlangıcına ait cep telefonuyla çekilmiş görüntüler ve tesisteki hasar günü ortaya çıktı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır 7 kişinin yaralandığı parfüm dolum tesisindeki yangının ilk anlarına ait cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Ayrıca, tesisin içi de görüntülendi.
Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan tesiste dün sabah saat 09.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tesiste bulunan kimyasal maddelerin de etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı ve yandaki bir binanın çatısına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında 6 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 7 kişi de yaralandı.
Yangının ardından bugün tesisin içi görüntülendi. Tesisin tamamen kullanılamaz hale geldiği ve içerideki ürünlerin küle döndüğü görüldü. Ayrıca, yangının ilk anlarına ve itfaiye ekiplerinin müdahalesine ilişkin yeni cep telefonu kamerası kayıtları da ortaya çıktı. Görüntülerde, tesisten yoğun dumanların yükseldiği ve tesisin alev alev yandığı anlar yer alıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
