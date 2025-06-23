Kocaeli'de Yangın: 3 Kişi Mahsur Kaldı, 7 Daire Zarar Gördü

2 binayı saran yangında 3 kişi mahsur kaldı: 7 daire hasar gördü

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangın, bitişiğindeki binaya da sıçradı. İçeride mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, 7 dairede hasar oluştu.

Olay, Cedit Mahallesi Şen Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki 5 katlı binaya sıçradı. Binalarda, biri yatalak olmak üzere toplam 3 kişi mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ara sokaklara park edilen araçlar nedeniyle itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmakta güçlük yaşadı. Ekipler, içeride mahsur kalan ve dumandan etkilenen 3 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri yapılan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında 7 daire kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.