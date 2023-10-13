Kocaeli'de yakalanan 3 hükümlü cezaevine gönderildi
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Kocaeli'de aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandıktan sonra cezaevine gönderildi.
Kocaeli'de yakalanan, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A, A.Ç. ve O.Ş. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa