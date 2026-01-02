Haberler

Yağışlı yolda makas atan otomobil tepetaklak oldu

Güncelleme:
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, yağışlı havada makas atarak ilerleyen bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kaza anı cep telefonuyla kaydedildi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yağışlı havada makas atarak ilerleyen otomobil kontrolden çıkarak takla attı. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Şekerpınar Mahallesi Balçık Köyü yolunda seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, akan trafikte araçların arasından geçerek ilerlemeye çalıştı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda ani manevra yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil takla attı.

Kaza anı, aynı istikamette seyreden başka bir aracın içerisindeki cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

