Kocaeli'de yabancı uyruklu bir grup 3 genci bıçaklayarak kayıplara karıştı Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yabancı uyruklu bir grup, eve giden 3 gence önce küfür etti, ardından bıçaklayarak kayıplara karıştı.

Kocaeli'de yabancı uyruklu bir grup 3 genci bıçaklayarak kayıplara karıştı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yabancı uyruklu bir grup, eve giden 3 gence önce küfür etti, ardından bıçaklayarak kayıplara karıştı.

Olay dün gece saatlerinde Darıca ilçesinde Sırasöğütler Mahallesi Sırasöğütler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir grup, gece vakti evine giden H.İ. ve Ö.P., O.K. isimli 3 gence küfür etti. Küfür sebebiyle gençler ve yabancı uyruklu grup arasında önce tartışma ardından ise kavga çıktı. Kavga sırasında bıçak çıkaran yabancı uyruklu grup 3 genci bıçaklayarak kayıplara karıştı. Kanlar içinde kalan 3 genci gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan gençleri hastaneye kaldırdı.

Polis olayı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.