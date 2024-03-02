Kocaeli'de virajda kontrol kaybedilen otomobil istinat duvarından düştü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde virajda sürücüsün kontrolünden çıkan otomobil 5 metrelik istinat duvarından bir sitenin bahçesine düştü. Kazada sürücü ağır yaralanırken, otomobilden alkol şişesi çıktı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi Şeyda Caddesi Kavanium Siteleri mevkiinde meydana geldi. U.Ö. idaresindeki 41 ND 721 plakalı otomobil iddiaya göre, aşırı hız sebebiyle virajı dönemeyerek, 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından sitenin bahçesine düştü. Otomobil ters vaziyette dururken, sürücü U.Ö. araçta sıkıştı. Kazayı gören ve yardıma giden çevredeki vatandaşların müdahalesiyle U.Ö. otomobilden çıkartıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan U.Ö., ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesine sevk edildi.

U.Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan otomobilden alkol şişesi çıktığı görüldü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ