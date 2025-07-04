Kocaeli'de Villa Hırsızlığı: 4 Klimalı Zanlı Yakalandı

Kocaeli'de Villa Hırsızlığı: 4 Klimalı Zanlı Yakalandı
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Kocaeli Başiskele'de bir villadan 194 bin TL değerinde 4 klima çalan M.Y.A. isimli şüpheli, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası ile yakalandı.

Kocaeli'de bir villadan 194 bin TL değerinde 4 klima çalan şüpheli, kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin dolandırıcılık ve hırsız suçlarından 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Başiskele ilçesinde bir villadan 194 bin TL değerinde 4 klima çalındı. Hırsızlık ihbarı üzerine polis ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın M.Y.A. olduğu belirlendi. M.Y.A'nın ayrıca iki hırsızlık ve dolandırıcılık suçundan toplam 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, M.Y.A'yı dün yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınan şahıs, bugün adliyeye sevk edilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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