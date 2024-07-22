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Kocaeli'de Veteriner Hekim Darp Edildi

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Kocaeli'de müşteri, alışveriş yaptıktan sonra para sebebiyle tartıştığı veteriner hekimi 2 arkadaşıyla darp ederek yerlerde sürükledi. Veteriner hekimin burnu kırılırken, yaşanan dehşet anları anbean kameralara yansıdı.

Kocaeli'de müşteri, alışveriş yaptıktan sonra para sebebiyle tartıştığı veteriner hekimi 2 arkadaşıyla darp ederek yerlerde sürükledi. Veteriner hekimin burnu kırılırken, yaşanan dehşet anları anbean kameralara yansıdı.

Çayırova ilçesinde bulunan veteriner kliniğine gelen bir vatandaş, 245 TL tutan ücrete 400 TL verdi. Veteriner Hekim Ali Özen, 200 TL'yi alarak kasada bozuk para olmadığını söyledi. Müşteri, 45 TL'yi ibana göndermeye teklif etmesi üzerine veteriner hekim kendisine dekont göstermesini, nakit fişi keseceğini söyledi. İlk önce dekontu göstermeyi kabul eden kabul eden ardından problem çıkaran müşteri, veteriner hekime hakaretlerde bulunarak klinikten çıktı. Bir süre sonra 2 kişi ile kliniğe geri gelen müşteri, veteriner hekimi darp ederek yerlerde sürükledi.

Ali Özen'in burnu ve dudağı patlarken, darp anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

"3 kişi üstüme saldırdı, yumruklayarak beni darp etti"

Olayla ilgili yaşananları anlatan Veteriner Hekim Ali Özen, "Siyah tişörtlü şahıs gelip mama istedi, ben de verdim. Alışveriş esnasında bozuk para olmadığı için problem çıktı. Bu problem şahsın tahrikleri ile büyüdü. Durumu anlatıp kliniğin çalışanı olduğumu söyledim. Elimden geleni yaptığımı söylememe rağmen beyefendi ile ufak sürtüşme yaşadık. Daha sonra şahıs tehditler savurarak klinikten çıktı ve 2 kişiyle geri geldi. Beni dışarı çıkarmaya zorladılar ama ben çıkmadım. 3 kişi üstüme saldırdı, yumruklayarak beni darp etti. Burnum kırıldı, dudağım patladı" diye konuştu.

"Öldürülüyoruz, vuruluyoruz, darp ediliyoruz, psikolojik şiddet görüyoruz"

"Bu ilk değil ama umarım son olur" diyen Özen, "Umarım biz veterinerler hekimlerine sağlık çalışanları kapsamına alınırız. Bu kapsamda da gerekenler inşallah yapılır ve şahıslar cezalandırılır. Para meselesi yüzünden yapılacak bir şey değil. Biz veterinerler hekimler elimizden gelen evcil hayvanların hayatı konusunda her türlü çabayı göstermemize rağmen bu tür yozlaşmış insanların artık cezalandırılmasını umuyorum. Darp raporu aldım. Şikayette bulunduk. Ben hiç kimseye vurmadım. Öldürülüyoruz, vuruluyoruz, darp ediliyoruz, psikolojik şiddet görüyoruz. Umarım artık bu son bulur. Tüm meslektaşlarım adına söylüyorum, bu son olmalı. Hiçbir meslek arkadaşım yaşadığımı yaşamasın" şeklinde konuştu.

"Veteriner Hekim Ali Özen klinikte görev yaptığı esnada 3 şehir magandası tarafından darp edilmiştir"

Sosyal medya hesaplarından yaşanan olaya ilişkin açıklama yapan Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu, "Darp ediliyoruz, öldürülüyoruz. Ama veteriner hekimler olarak 'Sağlıkta şiddet yasasına' dahil edilmiyoruz. İlimiz Çayırova ilçesinde meslektaşımız Veteriner Hekim Ali Özen klinikte görev yaptığı esnada 3 şehir magandası tarafından darp edilmiştir. Yaşadığı insanlık dışı olay sonrasında burnu kırılan meslektaşımıza acil şifalar diler, olayın faillerinin en ağır cezayı almasını temenni ediyoruz. Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu olarak hukuki sürecin tarafımızca takip edileceğini kamuoyuna bildiririz". - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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