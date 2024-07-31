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Kocaeli'de Veresiye Defteri Tartışması: Bakkal ve 2 Kişi Yaralandı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir bakkalın veresiye defterindeki borcunu ödemesini istemesi üzerine çıkan tartışmada, bakkal ve yanında bulunan 2 kişi tabancayla ateş edilerek yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri kaçan şahsı yakaladı.

Kocaeli'de veresiye defterindeki borç sebebiyle çıkan tartışmada bakkal ve 2 kişi tabancayla ateş edilerek yaralandı.

Olay, Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi 1738 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bakkal Y.Y.; alışverişe gelen E.Ö.O'dan veresiye defterindeki borcunu ödemesini istedi. Borç sebebiyle çıkan tartışma sonrasında E.Ö.O. dükkandan çıktı. Bir süre sonra Y.Y'nin evinin bulunduğu sokağa gelen E.Ü.O.; bakkal Y.Y. ile yanında bulunan A.K. ve K.K'ye ateş etti. Bakkal Y.Y. ile yanında bulunan 2 kişi kanlar içinde kalırken E.Ü.O. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri kaçan şahsı yakalarken, olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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