Kocaeli'de Uyuşturucu ve Silahla Yakalanan Şahıs 14 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu
Kocaeli'de, uyuşturucu madde ticareti ve tutuklunun kaçması suçlarından 14 yıl 6 ay 5 gün hapis cezası bulunan S.K. adlı şahıs, düzenlenen polis operasyonuyla yakalandı. Üzerinde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde bulundu.

Kocaeli'de hakkında uyuşturucu madde ticareti ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından kesinleşmiş 14 yıl 6 ay 5 gün hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda hakkında uyuşturucu madde ticareti ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından kesinleşmiş 14 yıl 6 ay 5 gün hapis cezası bulunan S.K. (34) isimli şahıs kıskıvrak yakalandı. Şahsın üzerinde ise ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, cezaevi işlemleri için Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. - KOCAELİ

