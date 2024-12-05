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Kocaeli'de Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığına Operasyon

Kocaeli'de Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığına Operasyon
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Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 16 adreste uyuşturucu ticareti ve silah kaçakçılığına yönelik baskınlar gerçekleştirildi. 3 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 6 tüfek ve narkotik madde ele geçirildi.

Kocaeli'de uyuşturucu ticareti ve silah kaçakçılarına yönelik 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskında 3 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 6 tüfek, 216 fişek, 18 tüfek kartuşu, 3.20 gram narkotik madde ele geçirildi.

Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde; Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün katılımı ile planlı operasyon düzenlendi. Uyuşturucu ile mücadele, silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 16 ayrı adreste eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyon neticesinde adreslerde 3 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 6 tüfek, 216 fişek, 18 tüfek kartuşu, 3.20 gram narkotik madde ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olaya ilişkin şahıslar hakkında işlem başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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