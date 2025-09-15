Haberler

Kocaeli'de Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı

Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonda 560 tepsi sigara filtresi ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de yapılan operasyonda 560 tepsi sigara filtresi ve uyuşturucu ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün TEM Otoyolu İstanbul istikametinde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 560 tepsi sigara filtresi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Uyuşturucu operasyonu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise, Kartepe ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramada 87 gram sentetik kannabinoid, 42 adet sentetik ecza ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheli Ö.V.K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
