Kocaeli'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde üzerinde satışa hazır 32,7 gram esrarla yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde imal, ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bugün Kartepe ilçesinde H.K. isimli şahsı satışa hazır 20 parça toplam 32,7 gram esrar ile yakaladı. Şüpheli hakkında "TCK-188 uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adli tahkikat başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından aynı gün adli mercilere sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ