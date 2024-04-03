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Kocaeli'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

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Kocaeli'de uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince yapılan operasyonda 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.Y. isimli şahıs İzmit ilçesinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından E.Y., Kocaeli 2 no'lu Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği aktarıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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