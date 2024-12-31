Üye Girişi
Haberler
Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz
"Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz"
Rusya'nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var
Rusya'nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var
2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
2025 yılında zamlanacak ürün ve hizmetler belli oldu

Kocaeli'de Uyuşturucu Suçlusu ve Silah Kaçakçısı Yakalandı

Kocaeli'de Uyuşturucu Suçlusu ve Silah Kaçakçısı Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de uyuşturucu madde ticareti suçundan 19 yıl 8 ay hapis cezası bulunan V.G. ile ruhsatsız ateşli silah bulundurmaktan 4 yıl 2 ay cezası olan E.Ş. yakalandı. Hükümlüler cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda ekipler, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan aranan ve toplam 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.G.'yi yakaladı. V.G., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Ayrıca, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan E.Ş. de düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, İzmit'te tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevi prosedürlerinin yapılması amacıyla Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Adım atacak yer kalmadı! Yeni yıla saatler kala insan seli
img

New York polisi Times Meydanı'na alkol girişini yasakladı
img

Eski eşini benzin döküp ateşe verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte 2024 yılında hafızalara kazınan 28 olay
İşte 2024'ün geride bıraktıkları
Yeni yıla saatler kala binlerce İstanbullu, Taksim'e akın etti
Adım atacak yer kalmadı! Yeni yıla saatler kala insan seli
Mahmut Tuncer'in kızından cesur paylaşım! 'Baban görmesin' yorumları yapılıyor
Mahmut Tuncer görmesin
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Özdağ'dan ses getirecek iddia
Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
2025'in ilk gününde benzin, mazot ve LPG'ye zam
Benzin, mazot ve LPG'ye büyük zam

Son Dakika Haberleri

En çok yapraklı yonca toplam kaç yapraklıdır? Guinness Dünya Rekorları'na göre, bilinen en çok yaprakli yonca toplam kaç yapraklıdır? 21 Kasım 1998'de İngiltere Championship Ligi'nde oynanan Sunderland-Barnsley maçında Barnsley forveti Ashley Ward, maçın 33. ila 37. dakikaları .... Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi neden terk etti? Kurumsal yeni yıl mesajları 2025! Çalışanlara yılbaşı kutlama mesajı örnekleri Sevgiliye yılbaşı mesajı 2025! Kız erkek arkadaşa, flörte yeni yıl kutlama mesajları O Ses Türkiye sunucusu Saadet kimdir? 2025 Saadet Özsırkıntı kimdir, kaç yaşında? O Ses Türkiye Ebru Gündeş neden yok 2025? O Ses Türkiye Murat Boz neden yok 2025? O Ses Türkiye Ezgi Mola takımında kimler var? O Ses Türkiye Seda Sayan neden yok 2025?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.