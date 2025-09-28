Haberler

Kocaeli'de Uyuşturucu Suçlusu Düzensiz Göçmen ve 2 Kaçakçı Tutuklandı

Kocaeli'de Uyuşturucu Suçlusu Düzensiz Göçmen ve 2 Kaçakçı Tutuklandı
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmen hareketliliğini önlemek amacıyla düzenledikleri operasyonda, uyuşturucu ticareti suçundan 10 yıl hapis cezası olan S.G. ile 2 göçmen kaçakçısını yakaladı. S.G. tutuklanırken, diğer göçmenler sınır dışı edilmek üzere teslim edildi.

Kocaeli'de hakkında uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakcısı yakalanarak tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmen hareketliliğinin önlenmesine yönelik yürütülen analiz çalışmaları kapsamında 28 Eylül'de sabaha karşı Kartepe ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan ve ayrıca Kırşehir Asliye Ceza Mahkemesi'nce hakkında arama kararı çıkarılan S.G. isimli düzensiz göçmen ile beraberindeki 2 düzensiz göçmen yakalandı. S.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kandıra Cezaevi'ne gönderilirken, diğer 2 göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla bağlantılı olarak göçmenlerin organizatörlüğünü yaptığı belirlenen H.Ş. ve M.J. isimli 2 şüpheli de "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı. - KOCAELİ

