Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Tutuklama

Kocaeli'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A, T.A, H.K. ve M.D. tutuklandı, V.Ç. hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Şüphelilerden M.T. savcılıkça ifadesi alındıktan sonra, 3 şüpheli de emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kartepe, Gebze ve İzmit'te 2 Ekim'de, uyuşturucu, uyarıcı madde imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma yürüten ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 114 gram sentetik uyuşturucu, 59 gram skunk, 50 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram esrar, 498 uyuşturucu hap ile 3 hassas terazi ve 600 lira para ele geçirilmişti.