Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Kişi Tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün İzmit ve Gebze ilçelerinde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı. Toplamda 368 gram sentetik kannabinoid ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmit ve Gebze ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit ve Gebze ilçelerinde gerçekleştirdikleri üç ayrı operasyonda 8 şüpheliyi yakaladı. Yapılan çalışmalarda 368 gram sentetik kannabinoid, 203 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 15 gram esrar, 6 gram kenevir tohumu, 1 kök kenevir, 2 hassas terazi ve 2 bin TL nakit para ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli TCK 191 kapsamında işlem yapılarak serbest bırakılırken, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden D.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.F.O., B.C., H.B. ve O.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - KOCAELİ

