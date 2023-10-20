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Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramada, 112 gram sentetik uyuşturucu, 53 uyuşturucu hap ve 40 gram esrar ele geçirildi.