Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı
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3. Sayfa Haberleri
Kocaeli'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramada, 112 gram sentetik uyuşturucu, 53 uyuşturucu hap ve 40 gram esrar ele geçirildi.
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında Gebze ilçesinde bir araçta arama gerçekleştirildi.
Aramada, 112 gram sentetik uyuşturucu, 53 uyuşturucu hap ve 40 gram esrar ele geçirildi.
Uyuşturuculara ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa