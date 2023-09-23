Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı
Kocaeli'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonlarda sentetik kannabinoid, metamfetamin, para ele geçirildi.
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gebze ilçesinde 2 operasyon düzenledi.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 4 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda, 5 gram sentetik kannabinoid, 10 gram metamfetamin, 3 bin dolar ile 850 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1'i hakkında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler F.H, H.F.V. ve E.G. tutuklandı.