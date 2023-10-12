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Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

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3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, 4 kilo 88 gram skunk, 100 gram kubar esrar, 15 kök kenevir ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu, uyarıcı madde imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 4 kilo 88 gram skunk, 100 gram kubar esrar, 15 kök kenevir ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Kenevir Kocaeli Operasyon Jandarma 3. Sayfa Haberler

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