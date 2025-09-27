Haberler

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalanırken, tutuklanan 4 kişi cezaevine gönderildi. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve nakit para ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün İzmit, Başiskele ve Çayırova ilçelerinde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde; 388 gram sentetik kannabinoid, 76 gram esrar, 46 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ve 19 bin 285 TL nakit para ele geçirildi.

5 kişi adli kontrolle serbest kaldı

Operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden G.K., T.K., A.C.Ş., R.K. ve B.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.K., E.C., A.Y. ve İ.E. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde suçun önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
