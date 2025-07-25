Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 556 Kök Kenevir ve 2 Tutuklama

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 556 Kök Kenevir ve 2 Tutuklama
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Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonda 556 kök kenevir, 5 kilo skunk ve 449 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de 3 ilçede yapılan operasyonda 556 kök kenevir, 5 kilo skunk ve 449 gram esrar ele geçirildi, olaya ilişkin yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu suçları ile mücadele kapsamında, yürütülen çalışmalar neticesinde 22-24 Temmuz tarihinde İzmit, Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde 3 adrese operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 556 kök kenevir bitkisi, 5 kilo skunk ve 449 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olaya ilişkin uyuşturucu ürünlere el koyulurken, 2 şüpheli ise gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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