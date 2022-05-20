Uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı - Haberler

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Uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kocaeli'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda bin 470 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda bin 470 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, İzmit ve Derince ilçelerinde tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, bin 470 ekstazi hap, 364 gram metamfetamin, 3 gram sentetik kannabinoid ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.A., M.O., İ.O. ve T.A. tutuklandı.

(Cihan Atik - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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