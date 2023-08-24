Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 35 Kök Kenevir ve Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

Kocaeli'de yapılan bir ikamette gerçekleştirilen aramada 35 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar bulundu. Operasyon sonucunda ev sahibi gözaltına alındı.

Kocaeli'de bir ikamette yapılan aramada 35 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalarını yürütüyor. Ekipler, Karamürsel ilçesinde bir şüphelinin evinin bahçesinde 35 kök kenevir bitkisi evin içinde ise 15 gram esrar, 8 gram metamfetamin, 3 sentetik ecza, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 63 fişek ve bıçak ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.

İfadesi alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ