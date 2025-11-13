Haberler

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilo Bonzai ve Bir Tutuklama

Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 3 kilo 924 gram Bonzai, 1 gram Metamfetamin ve 464 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda bir kişi tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu ile geçirildi. Olayda bir kişi tutuklandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda Gebze'de başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Olay, Gebze ilçesi mülki sınırları içerisinde yapılan operasyonda, 3 kilo 924 gram Bonzai, 1 gram Metamfetamin, 464 adet sentetik ecza, 1 adet tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - KOCAELİ

