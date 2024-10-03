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Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı
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Kocaeli'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 659 gram kubar esrar, 228 gram bonzai ve tereyağına emdirilmiş skunk gibi birçok uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda 10 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de son bir haftada yapılan operasyonda tereyağına emdirilmiş uyuşturucu ele geçirilirken, olaya ilişkin 10 şüpheli yakalandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu suçları ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde son bir haftada İzmit, Başiskele, Gebze ve Kartepe ilçelerinde operasyon düzenledi. Yapılan operasyon neticesinde 1 kilo 659 gram kubar esrar, 228 gram bonzai, sentetik kannabinoid, 400 gram tereyağına emdirilmiş skunk, 354 gram skunk, 7 gram metamfetamin ve 7 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olayla ilgili 10 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 7'si ise serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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