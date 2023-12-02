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Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonlarında 678 Kişi Gözaltına Alındı

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Kocaeli'de polis ve jandarma ekiplerinin son 1 ayda yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 678 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda toplam 12 kilo 121 gram uyuşturucu ve 555 hap ele geçirildi.

Kocaeli'de polis ve jandarma ekiplerinin son 1 ayda yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 678 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonda farklı cinste toplam 12 kilo 121 gram uyuşturucu, 555 hap ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin son bir ayda yaptığı 533 uygulama ve operasyonda 678 kişi gözaltına alındı. Bu şahıslardan 607'si serbest bırakıldı, 182'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1'i gözaltına alındı, 49'u tutuklandı, 3'ü ise adliyeye sevk edildi.

Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde 10 captagon, 4 kilo 736 gram esrar, 6 kilo 309 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 968 gram metamfetamin, 54 gram skunk, 25 gram eroin, 29 gr kokain, 37 ecstasy, 508 sentetik ecza hap, 20 bin 220 TL, 15 fişek, 7 terazi, 1 kök kenevir ele geçirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Kocaeli Güvenlik Uyuşturucu Gözaltı Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

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