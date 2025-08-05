Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonları: 649 Gözaltı, 20 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kocaeli'de polis ve jandarma ekiplerinin temmuz ayı boyunca yaptığı operasyonlarda 649 kişi gözaltına alınırken, 20 kilo 872 gram uyuşturucu madde ve bin 567 hap ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin, 01-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiği 514 uygulama ve operasyonda toplam 649 kişi gözaltına alındı. Bu şahıslardan 565'i serbest bırakılırken, 28'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 55'i ise tutuklandı. Firari olan 1 şüpheliyi yakalamak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde 5 kilo 383 gram skunk, 2 kilo 558 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 2 kilo 546 gram esrar, 554 gram metamfetamin, 9 kilo 53 gram kokain, 28 gram amfetamin, 13 gram eroin ele geçirildi. Ayrıca 672 sentetik ecza, 108 ecstasy, 787 captagon, 929 kök kenevir, 7 hassas terazi, tabanca, 29 fişek ve 175 bin 875 TL ele geçirildi. - KOCAELİ