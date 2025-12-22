Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 155 şüpheli yakalandı, bunlardan 10'u tutuklandı. Operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kocaeli'de polis ekiplerince son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 155 şüpheliden 10'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15-21 Aralık'ta il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan, kullanan ve sevk edenlere yönelik çalışma yürüttü. Belirlenen tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda, 15 bin 2 uyuşturucu hap, 1 kilo 309 gram bonzai, 492 gram esrar, 61 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 45 gram metamfetamin, 31 gram amfetamin, 5 gram kokain, 158 sentetik ecza, 4 kök kenevir ve 2 hassas terazi ele geçirildi. 133 olayla ilgili 155 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 138'i serbest bırakıldı, 4'ü adli kontrol şartıyla salıverildi. Adliyeye sevk edilen 10 zanlı ise tutuklandı.
Gözaltındaki 3 şüphelinin ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - KOCAELİ