Kocaeli'de uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
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İzmit ilçesinde yapılan uygulamada A.E'nin üzerinde bonzai, metamfetamin, skunk ve esrar ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.
Kocaeli'de üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İzmit ilçesinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri, durumundan şüphelendiği A.E'nin üzerinde 22 gram bonzai, 44 gram metamfetamin, 6 gram skunk ile 1 gram esrar ele geçirdi.
Şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa