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Kocaeli'de uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

İzmit ilçesinde yapılan uygulamada A.E'nin üzerinde bonzai, metamfetamin, skunk ve esrar ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.